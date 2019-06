Simona Halep, eliminata de Angelique Kerber in sferturi la Eastbourne

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne de Angelique Kerber (5 WTA).

Sportiva noastra a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa un meci controlat in totalitate de nemtoaica.

Simona a fost pasiva, nu a avut un ritm bun de joc, in timp ce Kerber a fost ca un perete ce a returnat tot.

In plus, Simona nu a folosit eficient returul pentru care e temuta, neputand sa puna in pericol serviciul foarte bun al nemtoaicei.

In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.

Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru.

Dupa turneul de la Eastbourne, Simona va avea o pauza scurta, intrucat saptamana viitoare va lua startul la Wimbledon.