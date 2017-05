Simona Halep castiga din nou turneul lui Tiriac de la Madrid

Simona Halep a castigat sambata seara, pentru a doua oara consecutiv, turneul organizat de Ion Tiriac la Madrid.

Tenismena noastra, cotata cu sansa a 3-a la castigarea turneului, a invins-o in finala pe favorita numarul 14, frantuzoaica Kristina Mladenovic, in trei seturi extrem de discutate, scor 7-5, 6-7 (5), 6-2.

Nu mai putin de 2 ore si 44 de minute a durat finala de pe Caja Magica.

Halep si Mladenovic, doua dintre cele mai bune tenismene pe zgura, au oferit o finala memorabila sub ochii Nadiei Comaneci si Ilie Nastase, invitatii speciali ai lui Ion Tiriac.

Cele doua s-au luptat pentru fiecare minge si s-au intrecut in lovituri spectaculoase.

Primul set a fost castigat de Simona, insa frantuzoaica a avut sansa sa inchida la 5-4, cand a servit pentru castigarea setului I al finalei. Reprezentanta noastra a avut insa o revenire superba si a castigat 3 game-uri la rand pentru un 7-5 care a durat mai mult de o ora.

In setul doi, Simona si Kristina, care inaintea acestei dispute se mai intalnisera de 4 ori (3 victorii pentru frantuzoaica si doar una pentru romana), s-au dus cap la cap pana in tie break, castigat de favorita numarul 14, care a impins astfel finala in setul decisiv.

A urmat setul III, unul in care Simona nu i-a mai lasat nicio sansa adversarei si a triumfat din nou in capitala Spaniei.

1.043.680 de euro si 1.000 de puncte in clasamentul WTA va primi Simona dupa acest succes.

Gratie acestor 1000 de puncte, sportiva noastra va urca pana pe locul 4 in clasamentul WTA.