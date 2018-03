Simona Halep castiga cu orgoliul meciul cu Dodin si se califica greu in turul trei la Miami

Simona Halep s-a calificat cu mari emotii, joi seara, in turul trei al turneului de la Miami.

Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a invins-o in turul doi pe tenismena aflata pe locul 98 in ierarhia mondiala, frantuzoaica Oceane Dodin, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser.

Reprezentanta noastra s-a impus in trei seturi, cu 3-6, 6-3, 7-5.

In turul trei, Simona va da piept cu favorita numarul 30, poloneza Agnieszka Radwanska.

Probabil ca nimeni nu s-ar fi gandit ca Simona va avea atatea probleme intr-un meci impotriva unei jucatoare care acum doua zile se pregatea sa plece de la Miami, dupa ce a fost invinsa in calificari.

Retragerea Belindei Bencic a adus-o pe frantuzoaica in varsta de 21 de ani in fata Simonei, iar meciul dintre cele doua a fost de-a dreptul spectaculos, dar si presarat cu multe greseli la serviciu si erori nefortate.

Oceane Dodin a inceput mai bine si si-a adjudecat primul set in ciuda faptului ca a avut un procentaj de reusit al primului serviciu de doar 40%. A jucat insa extrem de agresiv si a reusit cateva lovituri demne chiar de Top 10 mondial. De partea cealalta, Simona a parut nervoasa si mult prea pasiva.

Inaintea setului doi, Simona a primit de doua ori ingrijiri medicale pentru o problema la gat, insa tenismena noastra n-a renuntat si a egalat situatia la seturi, dupa cateva game-uri solide.

Am ajuns astfel in setul decisiv, unul in care Simona a aratat din nou extrem de nervoasa si s-a ales chiar cu un avertisment verbal din partea arbitrului de scaun. Dodin a gasit secretul primului serviciu si s-a desprins la 4-2, insa acela a fost si momentul in care tenismena noastra a realizat ca e pe punctul de a fi eliminata inca din runda inaugurala si a inceput sa fie mai agresiva, impunandu-se in cele din urma cu 7-5, dupa un ultim game castigat la 0.

Pentru Simona urmeaza acum confruntarea cu poloneza Agnieszka Radwanska, cu care s-a mai intalnit de 10 ori pana in prezent, scorul fiind egal, 5-5.