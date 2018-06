Simona Halep, a treia oara in finala Roland Garros si ramane pe primul loc mondial

Simona Halep s-a calificat in finala feminina de la Roland Garros dupa o victorie clara, scor 6-1, 6-4, in fata Garbinei Muguruza.



In urma acestui rezultat, sportiva din Romania si-a asigurat si punctele necesare pentru a ramane pe prima pozitie a clasamentului mondial.

Partida despre care multi specialisti spuneau ca va merge in favoarea Muguruzei, o sportiva de forta care era si mult mai odihnita decat Halep, a inceput surprinzator.

Simona a demonstrat ca a invatat din lectia sfertului cu Angie Kerber si a jucat calm, asteptand cumva erorile adversarei. Iar acestea au venit din plin, Muguruza ratand foarte multe mingi.

Asa au aparut breakurile, unul dupa celalalt, iar Halep s-a trezit servind pentru set la 5-0. Muguruza a reusit un break, insa nu a fost decat un mic avertisment, Simona reusind sa se impuna in game-ul urmator.

Setul doi a fost mult mai disputat. Garbine Muguruza a trimis mai multe mingi in teren decat in afara sau in fileu, iar Simona a cedat usor in fata presiunii. Spaniola a avut avantajul unui break pana in a doua jumatate a setului, acolo unde s-a jucat partida.

Halep a facut breakul la 3-4 si a egalat, iar la 4-4 si-a facut serviciul dupa un game interminabil, in care ambele jucatoare au avut multe sanse de a se impune.

La 5-4 Muguruza a cedat complet si si-a pierdut serviciul la zero, Halep obtinand calificarea in a treia sa finala de Roland Garros, a doua consecutiva.

In marea finala, de sambata, Halep va da peste invingatoarea duelului dintre Madison Keys si Sloane Stephens.

