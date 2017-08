Simona Halep a pierdut din nou cu Sharapova si a fost eliminata de la US Open

Simona Halep nu a scapat de cosmarul Maria Sharapova, sportiva noastra fiind invinsa pentru a saptea oara de jucatoarea din Rusia.

Sharapova s-a impus in primul tur de la US Open in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3, calificandu-se in runda urmatoare.

Partida de pe arena centrala de la Flushing Meadows a inceput intr-o nota de echilibru. Sharapova a fost agresiva din primele schimburi de mingi, insa Simona s-a aparat bine si i-a dat replica.

A urmat o perioada in care cele doua nu si-au putut tine serviciul, ambele facand breakul, insa pana la urma Sharapova a riscat mai mult si a castigat.

Actul secund a fost unul dramatic. Maria s-a distantat rapid la 4-1 si a avut minge de 5-1, insa Halep a revenit fenomenal si s-a impus cu 6-4, castigand 5 game-uri consecutive.

“Decisivul” a fost dominat la inceput de Sharapova, care a facut breakul si s-a dus la 3-0, dar Halep si-a revenit si a echilibrat balanta pe parcurs. Romanca a avut minge de break la 5-3, insa a ratat-o si i-a permis Mariei sa se impuna.

Per total, Simona a facut un meci bun, dar a platit tribut lipsei de agresivitate, mai ales pe primul ei serviciu.

Sharapova a fost all in, atacand de fiecare data cand a avut ocazia. Rusoaica a lovit enorm de multe winnere, dar a facut chiar mai multe greseli nefortate, meciul acesta amintind din acest punct de vedere de finala de la Roland Garros, pierduta de Simona cu Jelena Ostapenko.

Eliminata in primul tur de la US Open, Halep pleaca acasa cu 50 de mii de dolari, insa isi ia adio momentan de la locul 1 WTA.