Simona Halep a anuntat ca va fi antrenata din nou de Darren Cahill

Simona Halep a anuntat, joi, reluarea colaborarii cu antrenorul australian Darren Cahill.

Conform anuntului facut de Simona, Darren va reveni in echipa incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

“Am niste vesti extraordinare pe care vreau sa vi le impartasesc. Dupa un an fara el in echipa, sunt fericita sa va comunic ca Darren revine langa mine din sezonul urmator. ‘D’ ultima oara te-am “ucis” si am de gand sa te ucid din nou! Bine ai revenit! Abia astept sa terminam ce am inceput! Pe curand”, a transmis Simona Halep pe Instagram.

De asemenea, Simona a publicat si un mesaj pe Facebook in care a confirmat revenirea lui Cahill.

“Chiar daca ai fost departe in acest an, ai fost alaturi de noi la fiecare pas. Abia astept sa te intorci oficial din sezonul urmator”, a scris Simona.

Amintim ca Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona Halep in noiembrie 2018, din dorinta de a fi mai aproape de familie.

Totusi, australianul a fost alaturi de Simona in momentele importante din acest an si a efectuat sedinte de pregatire alaturi de ea.

In acest moment, antrenorul Simonei este Daniel Dobre, insa nu se stie daca va mai fi pastrat in echipa si anul urmator.