Katerina Siniakova e cea de-a doua finalista a turneului de la Shenzhen.

Jucatoarea din Cehia, aflata pe locul 47 in ierarhia WTA, a invins-o in semifinale pe Maria Sharapova, dupa un meci extrem de echilibrat si spectaculos, in trei seturi, cu 6-2, 3-6, 6-3.

In finala, Katerina Siniakova, castigatoare anul trecut la Shenzhen, o va intalni pe Simona Halep, care a trecut in semifinale de Irina Begu. (Ziare.com)