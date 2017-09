Sharapova a fost eliminata in optimi la US Open

Letona Anastasija Sevastova a produs socul zilei la US Open, eliminand-o pe Maria Sharapova din Rusia, fosta campioana la Flushing Meadows, actualmente ajunsa pe locul 146 mondial.

Partida a fost una extrem de tensionata si de echilibrata, terminata in 3 seturi, scor 5-7, 6-4, 6-2. Jocul a durat 2 ore si 18 minute si trebuie remarcata vointa Anastasijei de a intoarce soarta partidei, la 0-1 la seturi, dupa o prima mansa pierduta la limita.

Sevastova a trecut asadar de o optime de finala de foc, iar in sferturi, favorita 16 va da piept cu Sloane Stephens din SUA, sportiva care a trecut tot duminica si tot in 3 seturi de Julia Goerges din Germania.

Letona a facut finala anul trecut la turneul WTA Bucharest Open, pierzand cu Simona Halep dupa un halucinant 0-6, 0-6.

Maria Sharapova a trecut aici la US Open in primul tur chiar de Simona Halep, dupa o lupta dramatica in 3 seturi (4-6 in decisiv), pentru a le mai depasi in tururile urmatoare pe Timea

Babos si Sofia Kenin.

A fost primul meci direct intre Sevastova (27 de ani) si Sharapova, care va avea parte de o urcare impresionanta in clasamentul WTA, pana pe locul 100 mondial.