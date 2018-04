Sferturi in Liga Campionilor: Cristiano Ronaldo, gol fabulos, din foarfeca, Bayern obtine o victorie pretioasa

Rezultatele inregistrate in meciurile disputate marti seara, in prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor.

JUVENTUS TORINO – REAL MADRID 0-3 (Ronaldo ’3, ’65, Marcelo ’72)

FC SEVILLA – BAYERN MUNCHEN 1-2 (Sarabia ’32 / Navas ag. ’38, Escudero ag. ’70)

Real Madrid a facut spectacol pe terenul lui Juventus Torino, in reeditarea finalei Ligii Campionilor de anul trecut.

Formatia lui Zidane s-a impus cu 3-0 si se poate considera deja calificata in careul de asi al Ligii Campionilor.

Real a deschis scorul dupa doar 3 minute, cand Cristiano Ronaldo a reluat in plasa o centrare perfecta a lui Isco si a ajuns la 10 meciuri la rand cu gol in Liga Campionilor.

Juventus a avut momente bune dupa primirea golului, dar a suferit la finalizare, ratand mai multe sanse importante.

In schimb, Cristiano Ronaldo a iesit din nou la rampa in minutul 64, cand a marcat cel mai frumos gol al anului, dintr-o foarfeca la care Zidane si-a pus mainile in cap, iar fanii italieni au aplaudat in picioare.

Doua minute mai tarziu, starul italienilor, Dybala, si-a pierdut cumpatul si a fost eliminat, iar Marcelo a facut 3-0 in minutul 72.

In celalalt meci al serii, Bayern Munchen a castigat cu 2-1 pe terenul celor de la FC Sevilla si a luat o optiune serioasa pentru calificarea in semifinale.

Sarabia a deschis scorul in minutul 32 pentru andaluzi, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul.

Jesus Navas si-a bagat mingea in propria plasa si a adus egalarea in minutul 37, pentru ca Thiago Alcantara sa faca 2-1 in minutul 68, cu ajutorul lui Escudero.

Presa, la picioarele lui Ronaldo

Jurnalistii de pe “batranul continent” se inclina la unison in fata reusitei portughezului si nu putini sunt cei care catalogheaza reusita lui drept cea mai frumoasa din istoria Champions League.

Iata cateva dintre cele mai importante titluri ale ziarelor de astazi:

“Toata lumea in picioare pentru Ronaldo. Juve, demolata de Real” – Gazzetta dello Sport

“Cristiano Ronaldo e de pe alta planeta!” – Corriere dello Sport

“Cristiano Ronaldo o distruge pe Juventus” – Mundo Deportivo

“De pe ce planeta a venit?” – As

”Juventus se inclina in fata lui Ronaldo, Realul castiga cu 3-0. Tot stadionul aplauda magia lui Cristiano” – La Reppublica

“Acest Real este diabolic” – L’Equipe

“Cristiano a marcat golul vietii la Torino” – El Mundo

