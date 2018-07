Serena Williams si Angelique Kerber lupta pentru titlu la Wimbledon

Serena Williams s-a calificat in finala turneului de la Wimbledon dupa ce a invins-o nemtoaica Julia Goerges (13 WTA).

Fostul numar unu mondial s-a impus fara emotii, scor 6-2, 6-4.

Serena a inceput Wimbledin din afara top 180 WTA, dar a primit statut de cap de serie dupa un favor acordat de organizatorii de la Wimbledon.

In urma victoriei din meciul cu Julia Goerges, Serena are asigurat un salt de 153 de locuri in ierarhia mondiala.

In acest moment, Serena a urcat pe locul 28, dar mai poate face un salt pana pe pozitia a 19-a in cazul in care se va impune in finala de la Wimbledon.

Americanca a profitat de faptul ca a avut un culoar favorabil si a ajuns in finala fara sa intalneasca vreo jucatoare din top 10 WTA.

In marea finala, Serena se va duela cu nemtoaica Angelique Kerber, care a trecut fara emotii de Jelena Ostapenko.

Tenismena aflata pe locul 10 in clasamentul WTA a invins-o, joi, in semifinale pe favorita cu numarul 12, letona Jelena Ostapenko.

6-3, 6-3 a fost scorul semifinalei dintre Angelique Kerber si Jelena Ostapenko, care a durat doar o ora si 9 minute.

Dupa un inceput echilibrat de partida, nemtoaica antrenata de Wim Fissette a preluat controlul partidei si a castigat 7 game-uri consecutive. Primul set l-a adjudecat la 3, la fel si setul doi, dar chiar cu mai putine emotii.