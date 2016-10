Serena Williams s-a retras de la Turneul Campioanelor

Serena Williams a anuntat luni dimineata ca nu va evolua la editia 2016 a Turneului Campioanelor, acolo unde era deja calificata de saptamani bune.

Sportiva americana a dat vina pe accidentarea de la umar, ea sustinand ca cele mai recente analize pe care le-a efectuat au aratat ca are nevoie de tratament suplimentar.

“Asteptam cu nerabdare sa evoluez in Singapore in acest an si sa joc impotriva celor mai bune jucatoare din lume. Cu toate acestea, am primit din partea medicului meu vestea dezamagitoare ca trebuie sa urmez o serie de tratamente pentru umar si ca astfel nu voi putea fi pe teren in urmatoarele saptamani.

Imi va fi dor de Turneul Campioanelor si de meciurile jucate in fata fanilor mei, insa sper sa imi revin cat de curand”, a transmis Serena.

La Turneul Campioanelor 2016 s-au calificat pana acum Angelique Kerber, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys si Dominika Cibulkova.

Daca duminica seara tabloul era complet, luni s-a mai eliberat un loc, acesta urmand a fi ocupat de Johanna Konta.

Serena Williams a avut un sezon 2016 dezamagitor, in care a fost mai mult accidentata si a pierdut prima pozitie din clasamentul WTA.

Chiar si in aceste conditii ea a reusit sa castige un turneul de Grand Slam – Wimbledon – si sa joace alte doua finale, la Australian Open si Roland Garros.