Serena Williams s-a retras de la Roland Garros inaintea meciului cu Sharapova

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros cu cateva zeci de minute inaintea meciului cu Maria Sharapova, din faza optimilor de finala.

Rusoaica se califica astfel in sferturi la Paris fara sa joace.

Fostul numar unu WTA acuza o accidentare la spate si a explicat pe scurt, intr-o conferinta de presa, ce s-a intamplat.

“Din pacate am avut unele probleme cu muschii pectorali si, din pacate, aceste probleme s-au inrautatit. Nici nu pot sa servesc in acest moment. Imi este destul de greu sa joc cad nici macar nu pot sa servesc.

Prima data cand am simtit durere a fost in meciul cu Julia Goerges. A fost foarte dureros, nu stiam ce era… La meciul de dublu am incercat mai multe tipuri de sprijin pentru muschi ca sa vad cum m-as simti in timpul partidei, dar situatia nu s-a imbunatatit foarte mult. Voi efectua un RMN maine. Vreau sa raman in Paris si sa vad cat mai multi medici specialisti. Nu stiu cand ma voi putea antrena pana cand nu primesc rezultatele”, a spus Serena.

Anuntul retragerii este cu atat mai surprinzator cu cat sportiva americana nu a aratat ca ar avea probleme medicale pana acum, ea evoluand neasteptat de bine in primele meciuri din capitala Frantei.

Punctele castigate prin calificarea in optimi la Openul francez ii asigura Serenei un salt considerabil in ierarhia feminina, ea urcand pana pe pozitia 181 in lume.