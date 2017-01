Serena Williams a castigat Australian Open si revine pe locul 1 mondial

Serena Williams a castigat primul turneu de Grand Slam al anului, cel de la Australian Open, dupa ce a invins-o in finala pe sora sa, Venus Williams, scor 6-4, 6-4.

A parut o partida la discretia Serenei, cu tenis spectaculos de ambele parti, iar sora sa i-a tinut piept exemplar, in ciuda faptului ca va implini 37 de ani peste cateva luni. De altfel, si publicul a parut ca o sustine mai mult pe Venus.

In primul set, cele doua au mers din break in break, pana la 2-2. Venus si-a castigat prima data serviciul si a facut 3-2, dar sora sa a revenit si a condus cu 5-3, castigand apoi setul cu 6-4.

In setul al doilea, surorile Williams si-au castigat serviciul, pana la scorul de 3-3, cand Serena a reusit un break. S-a distanta la 5-3, dar Venus a revenit si a facut 5-4, insa Serena si-a confirmat statutul de mare favorita si a castigat setul al doilea cu acelasi scor.

Fiecare set a durat cate 42 de minute.

Serena si-a adjudecat astfel al 23-lea titlu de Mare Slem si este la doar unul distanta de recordul lui Margaret Court, de 24 de astfel de trofee. In plus, americanca a revenit pe primul loc in clasamentul WTA, pe care l-a pierdut la US Open, in favoarea germancei Angelique Kerber.