Semifinalele “pensionarelor”: Trei veterane se lupta pentru titlul de la Australian Open

Trei dintre cele patru semifinaliste ale intrecerii feminine de la Australian Open sunt trecute bine de 30 de ani, acestea fiind destul de aproape de finalul carierelor.

Mirjana Lucic-Baroni are 34 de ani – va implini 35 in martie – Serena Williams are 35 de ani, iar sora ei, Venus, a ajuns la 36 de ani. Cele trei au demonstrat insa ca varsta este doar un numar si ca pot inca reusi sa evolueze la nivel inalt.

Cea care “strica” media de varsta a semifinalistelor este Coco Vandeweghe, care la cei 25 de ani ai sai pare o junioara pe langa cele trei veterane.

In semifinalele programate joi, Vendeweghe o va infrunta pe Venus Williams, in timp ce Serena Williams spera sa isi continue drumul spre al 23-lea trofeu de Grand Slam dupa disputa cu surpriza Lucic-Baroni.