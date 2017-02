Scandal urias la Dinamo: Suspiciuni de frauda in procedura de insolventa

Dinamo, singura echipa din Romania ce a reusit sa iasa dintr-o procedura de insolventa, este implicata intr-un scandal urias tocmai in aceasta speta.

Joi au fost efectuate mai multe perchezitii la sediul unei societati de avocatura, la cel al unei case de insolventa si la domiciliul unui reprezentant al companiei de insolventa.

Potrivit IGPR, in cadrul procesurii de insolventa ar fi fost ascunse active in valoare de peste 18 milioane de lei.

“In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 3 perchezitii domiciliare, dintre care 2 in Bucuresti si una in judetul Ilfov, la sediul unei societati de avocatura, al unei societati de insolventa si la domiciliul reprezentantului unei firme de insolventa.

Perchezitiile sunt efectuate in cadrul unui dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta simpla si bancruta frauduloasa, fapte prevazute de art. 240 si art. 241 din Codul Penal.

Din primele verificari a reiesit ca, in perioada 2014 – 2016, cu ocazia deschiderii si derularii procedurii de insolventa si reorganizare judiciara a unei societati comerciale din domeniul sportului, ar fi fost omise (ascunse) active, in valoare totala de 18.498.402 de lei, care astfel nu au fost cuprinse in planul de reorganizare, fiind prejudiciati creditorii societatii.

Cercetarile continua, pentru stabilirea intregii activitati infractionale”, se arata in comunicatul IGPR.

Dinamo este singura echipa din Romania care a reusit sa iasa din insolventa, celelalte cluburi care au apelat la aceasta procedura sfarsind invariabil in faliment.

Tabelul preliminar al creantelor clubului Dinamo, la momentul intrarii in insolventa, insuma aproape 78 de milioane de lei, insa “cainii” au iesit din insolventa platind efectiv ceva mai putin de 3,5 milioane de lei.

