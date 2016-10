Scandal urias in fotbalul spaniol: Pique si-a anuntat retragerea de la nationala

Fotbalul spaniol este lovit de un scandal urias dupa ce un jucator important al celor de la FC Barcelona si-a anuntat retragerea din echipa nationala.

Fundasul Gerard Pique a declarat ca nu va mai onora convocarile la prima reprezentativa dupa Mondialul din 2018, el fiind extrem de suparat pentru ca a fost acuzat din nou ca nu se dedica nationalei.

Intreg scandalul a izbucnit dupa ce mai multi jurnalisti iberici au sustinut ca Pique a taiat manecile tricoului Spaniei pe care l-a imbracat in meciul cu Albania, din preliminariile Cupei Mondiale, pentru ca nu si-a dorit sa afiseze culorile drapelului spaniol, el fiind un sustinator al independentei Catalunyei.

Federatia de la Madrid a reactionat oficial la finalul partidei explicand ca Pique a purtat la meciul respectiv o bluza cu maneci lungi pe care nu erau inscriptionate culorile, aratand in acest sens atat echipamentul jucatorului, cat si partea taiata de acesta.

Totusi, Pique s-a declarat foarte dezamagit de acest scandal si pare decis sa renunte la nationala.

“Eu am incercat doar sa imi fac treaba, ceea ce fac de multi ani. Inca o data mi se pare ca nu sunt binevenit si trebuie sa accept asta. Am obosit, am primit multe lovituri de-a lungul timpului. Am decis in urma cu mai mult timp ca Mondialul din Rusia va fi ultima mea competitie pentru echipa nationala.

Vreau sa ajung acolo pentru ca nu vreau sa las echipa in mijlocul drumului, dar va fi ultimul meu turneu. Pot sa spun ca mi-am pierdut dorinta de a evolua intr-o echipa in care multi nu ma vor. Asta este, asta am decis. Nu s-a intamplat nimic, vom continua sa muncim pentru a obtine calificarea.

Am incercat sa fac totul pentru a depasi aceste atacuri, am incercat sa suport cat pot de mult. Insa ajungi si in momentul in care renunti, dar e bine, nu e nicio problema”, a spus Pique dupa meci.