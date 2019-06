Romania U21, invinsa de Germania, cu 2-4, in semifinalele Campionatului European

Romania isi incheie aventura la Campionatul European, dupa 2-4 cu Germania. Jucatorii lui Mirel Radoi au avut 2-1 la pauza, au fost 45 de minute distanta de calificare, după ce a avut 2-1 la pauză cu Germania, campioana en-titre. O prima repriză cu un Pușcaș în mare formă, cu două goluri (26′ – penalty, 44′) și o ocazie uriașă ratată în finalul primei reprize care cel mai probabil ar fi schimbat total cursul jocului. A doua parte a fost însă dominată de nemți. Un gol al lui Waldschmidt (51′) dintr-un penalty comis de Ianis Hagi le-a tăiat elanul tricolorilor. Când toată lumea se pregătea de prelungiri, Germania a ucis orice speranțe: două goluri în patru minute (Waldschmidt 90′, Amiri 90+4′).



Golurile victoriei germane au fost inscrise din faze fixe, in urma unor lovituri libere, Waldschmidt inscriind pentru 3-2 si Amiri pentru 4-2 in ultimul minut al meciului, dupa ce Pascanu l-a tras de tricou si romanul s-a ales cu cartonas rosu.

Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.

Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.

Baietii nostri au aratat ca stiu sa paseze si le-au ascuns mingea nemtilor, avand o posesie covarsitoare, de peste 60% in prima repriza.

Tricolorii au stat in jumatatea adversa, au pasat mult, insa scorul a fost deschis contrar cursului jocului de catre nemti. In minutul 21, Germania ne-a prins pe contraatac, Manea nu a reusit sa faulteze, iar Amiri a punctat cu un sut pe jos din marginea careului.

Golul primit nu i-a demoralizat pe tricolori, ci dimpotriva. A adus si mai multa determinare si inspiratie in atac, iar egalarea a venit practic imediat.

In minutul 24, Ianis Hagi a insistat excelent in careul advers si a obtinut o lovitura de la 11 metri, pe care Puscas a transformat-o cu un sut puternic, dupa o decizie VAR.

Egalarea rapida ne-a dat si mai mult curaj, in timp ce nemtii nu-si reveneau din pumni. Baluta a fost la un pas de un euro-gol in minutul 30 cu un sut puternic din afara careului, pentru ca Puscas sa rateze de putin golul de 2-1.

Varful lui Palermo s-a revansat insa in minutul 44, cand a marcat al doilea gol din acest meci dupa o actiune de mare clasa, pe care a finalizat-o excelent cu o lovitura de cap.

La pauza se putea intra cu 3-1, dupa ce acelasi Puscas a reluat extraordinar cu capul in prelungiri, numai ca de aceasta data portarul nemtilor a intervenit fenomenal si a salvat un gol ca si facut.

Repriza a doua a avut insa din pacate o desfasurare complet diferita. Nemtii au inceput in atac, au pus rapid stapanire pe joc, iar egalarea a venit in minutul 51. Ianis Hagi a comis un fault in suprafata de pedeapsa, iar Waldschmidt a egalat.

Echipa noastra nu a mai fost capabila sa dea o replica ofensiva, in timp ce germanii ratau ocazie dupa ocazie la poarta noastra.

Norocul ne-a parasit insa in minutul 90, cand Waldschmidt a sutat printre picioarele lui Pascanu si a facut 3-2 pentru Germania.

La faza urmatoare, acelasi Pascanu a vazut cartonasul rosu pentru un fault, iar din lovitura libera rezultata Amiri a punctat.

Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.

In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.

ziare.com