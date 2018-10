Romania-Serbia, 0-0. Calcule complete in grupa de Nations League

Romania a facut din nou o remiza cu Serbia, de aceasta data una fara goluri, spre deosebire de cea din turul de la Belgrad, cand s-a inregistrat scorul de 2-2.

A fost un meci mai degraba urat, fara goluri, scor 0-0, in care Romania a rezistat eroic, dupa eliminarea din minutul 44 a lui Gabi Tamas.

Calculele s-au complicat in acest moment, avand in vedere ca Serbia a ramas lidera grupei cu 8 puncte si cu 2 jocuri ramase de disputat, ambele acasa.

Sansele noastre la locul 1 sunt numai in conditiile in care facem 6 puncte din 6 in luna noiembrie, cand avem de jucat acasa cu Lituania si apoi in deplasare la Muntenegru, iar sarbii trebuie sa se incurce in unul din cele doua jocuri de acasa, cu Lituania si Muntenegru.

Daca Romania si Serbia vor termina la egalitate de puncte la finalul grupei, Romania are avantaj gratie meciurilor directe, 2-2 si 0-0, dar noi avem cele doua goluri marcate in deplasare.

Mai trebuie spus ca acest egal cu sarbii ne poate arunca pe locul 3 in aceasta seara, daca Muntenegru va invinge de la 21.45 in deplasarea de la Vilnius, lucru probabil.

Locul 1 in grupa aduce calificarea la barajul pentru EURO 2020, daca ratam participarea la Euro in urma meciurilor din preliminariile clasice, ne aduce garantat o prezenta in urna 3 la tragerea la sorti a preliminariilor clasice, promovarea in Divizia B la viitoarea editie a Nations League (acum suntem Liga 3 sau Divizia C) si un bonus financiar de 2.250.000 de euro de la UEFA.

Trebuie adaugat ca viitoarea editie de Nations League va conta pentru calificarea la CM 2022 din Qatar.

Programul ultimelor 2 runde:

17 noiembrie | Serbia – Muntenegru (ora 16:00), Romania – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oana”, Ploiesti

20 noiembrie | Serbia – Lituania, Muntenegru – Romania (ora 21:45)

Clasamentul arata acum astfel:

1. Serbia – 8 puncte

2. Romania – 6 puncte

3. Muntenegru – 4 puncte

4. Lituania – 0 puncte

