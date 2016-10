Romania, remiza cu doi accidentati in Kazahstan

Nationala Romaniei a obtinut doar o remiza, scor 0-0, in deplasarea din Kazahstan, din etapa a treia a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018.

La finalul meciului care a semanat mult cu o batalie de pe vremuri nationala noastra a pierdut doi titulari, ambii accidentati in prima repriza.

Veniti dupa victoria entuziasmanta din Armenia, “tricolorii” au evoluat intr-o atmosfera neprielnica la Astana. Suprafata de joc si duritatile, de multe ori nesanctionate de arbitru, adversarilor au pus piedici serioase jucatorilor nostri.

Gazdele au inceput destul de curajos, insa prima ocazie mare ne-a apartinut, Stancu sutand pe langa poarta din interiorul careului. Inainte ca mingea sa ajunga la atacantul roman, Dragos Grigore a primit un cot in figura de la un adversar, arbitrul facandu-se ca nu vede lovitura.

In cele din urma, dupa ce a gafat incredibil, Grigore a solicitat schimbarea, el acuzand din plin lovitura primita, in locul sau intrand Cosmin Moti.

Razvan Marin a avut si el o sansa buna la un sut din afara careului, iar Adi Popa s-a transformat in fundas kazah la un balon trimis bine de Hoban.

In finalul primei reprize, Alex Chipciu s-a prabusit in careul advers dupa un duel cu un adversar, solicitand penalti. Arbitrul a lasat din nou jocul sa continue, insa fotbalistul roman a fost accidentat serios si a avut nevoie de schimbare, in locul sau intrand Enache.

Repriza secunda a fost una mai slaba, in conditiile in care gazdele de marti seara au avut minute bune de posesie in terenul nostru.

Chiar si asa am ratat cea mai mare ocazie a partidei dupa ce Stancu a patruns bine in banda stanga, a trimis in “gura portii”, insa Enache a alunecat si n-a putut trimite balonul in plasa.

La finalul jocului ramanem cu o prestatie dezamagitoare, in care “tricolorii” au parut ca nu si-au dat seama ce adversar au intalnit. Kazahstanul este o echipa rudimentara, cu un joc bazat pe intrari dure si pe ocazii sporadnice, insa de aceasta data a fost prea mult pentru Romania.