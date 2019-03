Romania, invinsa in deplasare de Suedia in preliminariile pentru EURO 2020

Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa de Suedia, scor 1-2, in primul meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.

Formatia pregatita de Cosmin Contra a avut o prima repriza foarte slaba si, chiar daca a jucat mai bine in partea a doua, nu a mai putut intoarce rezultatul.

La primul meci din preliminarii, selectionerul a surprins cu o formula de start ofensiva, ce i-a avut printre componenti pe Mitrita si Puscas.

Suedia a dominat insa startul unui meci destul de sters si a marcat de doua ori pana la pauza, in urma unor greseli comise de jucatorii nostri in defensiva.

Mai intai, Dragos Grigore l-a scapat din marcaj pe Quaison in minutul 33, iar acesta a punctat din fata portii.

Apoi, sapte minute mai tarziu, Suedia a facut 2-0, dupa ce Claesson a profitat de o respingere gresita a lui Stanciu si a sutat imparabil langa bara.

La pauza, Contra l-a scos pe Mitrita si a riscat in atac, aruncandu-l in lupta si pe Claudiu Keseru. Mutarea s-a dovedit a fi castigatoare intrucat varful lui Ludogorets a marcat in minutul 58, cu o lovitura de cap, din pasa lui Razvan Marin.

Chiar daca echipa noastra a avut cele mai bune momente ale sale cu doi atacanti pe teren, selectionerul Cosmin Contra a mutat inexplicabil in minutul 64 si l-a scos pe Puscas, introducandu-l astfel pe Ianis Hagi.

Din acel moment, echipa Romaniei nu a mai reusit sa ajunga la poarta pana in prelungiri, cand Sapunaru nu a reusit sa bage mingea in plasa dupa o faza fixa. La aceasta faza, jucatorii nostri au cerut si penalti pentru un presupus hent.

Pentru echipa noastra urmeaza meciul cu Insulele Feroe, ce va avea loc marti, de la ora 21:45, la Cluj-Napoca.

