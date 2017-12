Romania, invinsa clar de Franta in ultimul meci din grupele Campionatului Mondial de handbal feminin

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a pierdut ultimul meci din Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, scor 26-17, in fata Frantei.

Avand calificarea in optimi de pe primul loc obtinuta inca de joi, echipa noastra s-a menajat in perspectiva unui duel mult mai important.

Selectionerul Martin Ambros a trimis astfel rezervele, chiar si cu riscul de a suferi aceasta “infrangere controlata”, cum este denumita in handbal.

In aceste conditii, lipsa de omogenitate si-a spus imediat cuvantul, chiar daca startul meciului ne-a apartinut si am avut 2-0.

Au urmat insa sapte goluri la rand pentru frantuzoaicei, iar noi am avut o pauza de zece minute in care nu am inscris.

Fetele noastre nu au putut face fata ritmului impus de frantuzoaice, iar scorul la pauza a fost 17-7.

Dupa pauza, fetele noastre au fost ceva mai agresive, in timp ce adversarele au redus ritmul.

A iesit asadar un joc destul de incalcit, insa nu am reusit sa ne apropiem prea mult pe tabela.

Franta a castigat astfel cu 26-17, dar Romania incheie grupa A pe primul loc.

In urmatorul meci, din optimile de finala, Romania va intalni Cehia, intr-o partida programata duminica sau luni, la o ora ce nu a fost inca stabilita.