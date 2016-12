Romania invinge magnific Ungaria la Campionatul European de handbal feminin

Romania a obtinut o victorie de zile mari impotriva Ungariei, scor 29-21, in Grupa Principala II de la Campionatul European de handbal feminin.

A fost un meci excelent facut de tricolore, care au excelat atat in defensiva cat si in ofensiva, in fata echipei care e a treia forta financiara din handbalul feminin.

Fetele noastre au inceput fenomenal si au avut una dintre cele mai bune prestatii ale nationalei din ultimii ani.

Cristina Neagu a fost din nou la inaltime si a inscris gol dupa gol, chiar daca maghiarii s-au dat peste cap sa o blocheze si la un moment dat au apelat si la marcajul om la om.

Am inscris gol dupa gol, dar trebuie subliniat ca si defensiva noastra a avut o prestatie de zile mari.

Denisa Dedu a fost si ea intr-o forma extraordinara si a blocat mai multe goluri ca si facute.

La pauza am condus cu 15-9, dupa o jumatate de ora de handbal la cel mai inalt nivel.

In partea secunda, fetele noastre au continuat sa joace fenomenal si s-au distrat pur si simplu cu o Ungarie neputincioasa.

Dupa acest rezultat, Romania are 4 puncte si ocupa locul 3 in Grupa Principala II. Danemarca si Norvegia, liderele grupei, vor disputa meciul direct de la ora 21:45. Primele doua clasate din grupa merg in semifinale.

In celalalt meci din grupa Romaniei, Rusia a invins Cehia cu 26-24 si a obtinut doua puncte.

Etapa urmatoare, Romania va intalni Cehia, marti de la ora 17:15.