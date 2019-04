Romania -Franta, 1-1 dupa prima zi a semifinalei de Fed Cup

Romania si Franta se afla la egalitate, scor 1-1, dupa prima zi a semifinalei de Fed Cup.

Simona Halep a invins-o in doua seturi pe Kristina Mladenovic, iar Caroline Garcia a trecut, tot in doua seturi, de Mihaela Buzarnescu.

Duminica, Simona Halep o va intalni pe Caroline Garcia, iar Mihaela Buzarnescu va da piept, probabil, cu Kristina Mladenovic. Daca scorul va fi egal si dupa aceste meciuri, atunci se va disputa si jocul de dublu, unde Romania va fi reprezentata de Irina Begu si Monica Niculescu, in timp ce frantuzoaicele vor miza pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic.

In primul meci de la Rouen, unde suporterii romani au facut o atmosfera incendiara, Simona Halep si Kristina Mladenovic au oferit un inceput echilibrat de meci, in care tenismena noastra a ratat nu mai putin de 6 mingi de break.

Echilibrul s-a rupt in game-ul 7, cand Simona Halep a reusit breakul la capatul a 13 minute de lupta! De la acel punct si pana la final, Kiki Mladenovic, antrenata in prezent de Sascha Bajin, a mai reusit sa castige un singur game.

A urmat randul Mihaelei Buzarnescu, insa aceasta a inceput slab meciul cu Caroline Garcia si a parut rapusa de miza meciului. De partea cealalta, tenismena din Franta a oferit un tenis solid, lasand sa-i scape putine puncte.

Tenismena noastra si-a ridicat nivelul doar in momentele in care a fost cu spatele la zid, la 4-1 in primul set si 2-0 in setul doi. Prea putin, insa, iar Caroline Garcia a obtinut o victorie meritata.