Romania, eliminata de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Final de infarct cu Cehia

Echipa nationala de handbal a Romaniei a fost invinsa in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

Romania a pierdut in fata Cehiei, scor 27-28, dupa un meci pe care l-a condus aproape in permanenta, dar a incasat golul infrangerii cu trei secunde inainte de final.

Am avut chiar si cinci goluri avans in acest meci, dar nu am reusit sa gestionam cum trebuie momentele cheie. Fetele noastre au suferit nu mai putin de 10 eliminari, ceea ce inseamna ca o treime din meci l-am disputat in inferioritate numerica.

Profitand de faptul ca a castigat grupa A, Romania a avut in fata o echipa mai slaba, dar rezultatul final nu a fost cel asteptat de toata lumea.

Inca din startul partidei am contat doar prin Cristina Neagu, care a tras echipa dupa ea prin aruncarile perfecte din toate pozitiile.

Cehia s-a tinut insa tare, beneficiind si de faptul ca atat Dumanska dar si Denisa Dedu nu au prins cea mai buna zi in poarta Romaniei.

Romania si-a facut jocul greu si prin prisma celor cinci eliminari de cate doua minute suferite doar in prima repriza, care au impiedicat mai mereu momentul desprinderii decisive.

Am condus cu 14-9 cu sase minute inainte de pauza, doar ca doua eliminari suferite de Buceschi si Pintea ne-au tras din nou in jos, iar scorul pauzei a fost 17-14.

Ambros Martin nu a reusit sa rezolve la pauza problemele din prima repriza, iar jocul s-a desfasurat in aceleasi coordonate si in partea secunda.

Cehia a reusit chiar sa ne egaleze in startul partii secunde, dar fetele noastre au gasit puterea de a reveni, in special datorita Cristinei Neagu.

Jocul Cristinei nu a fost insa suficient, intrucat Buceschi, Pintea sau Geiger au clacat in momente cheie si a permis Cehiei sa stea mereu in coasta noastra.

Problemele au fost cauzate iarasi si de eliminarile numeroase suferite, in conditiile in care am avut cinci si in partea secunda. In total, 20 de minute din cele 60 le-am disputat in inferioritate numerica.

Profitand de superioritatea numerica, Cehia a preluat conducerea pentru prima data in acest meci cu doua minute inainte de final.

Am reusit sa egalam de doua ori, ultima data cu 14 secunde inainte de final. Chiar si asa, antrenorul cehoaicelor a riscat, a scos portarul la ultimul atac, iar echipa noastra a primit gol cu trei secunde inainte de final.

Romania paraseste astfel inca din optimile de finala o competitie la care isi propunea sa castige cel putin o medalie.

ziare.com