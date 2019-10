Romania castiga cu 3-0 cu Feroe, in deplasare

Echipa nationala a Romaniei a castigatin deplasarea din Insulele Feroe, la capatul unei partide cu un joc slab, extrem de incalcit, terminat cu scorul de 3-0.

Golurile au fost aduse, exact cum s-a intamplat si in partida cu Malta, de George Puscas, in minutul 74, primul, al doilea de catre Alex Mitrita, introdus de Contra dupa pauza, iar ultimul de catre Claudiu Keseru, in ultimul minut al prelungirilor.

Prestatia Romaniei a fost una extrem de dezamagitoare, oarecum similara cu cea din partida cu Malta, dar comparativ cu acel joc, sambata seara trupa lui Contra nu a legat mai deloc jocul, cel putin in prima repriza.

O prima parte cu foarte putine realizari ale alor nostri, cu suturi de la distanta ori foarte slabe retinute usor de Nielsen, ori duse peste poarta. Le-au semnat Stanciu, Benzar, sau chiar Ianis Hagi, care totusi a fost destul de sters, ca si Florinel Coman, care a iesit rareori la joc.

Colac peste pupaza, Vlad Chiriches a facut o intindere in minutul 36 si a facut semn ca nu mai poate continua partida, in locul sau intrand Adrian Rus.

Culmea, la jumatatea reprizei, Feroe a avut o sansa uriasa, o lovitura de cap din centrul careului care se ducea catre vinclu, scoasa cu greu de Tatarusanu in corner.

Cosmin Contra nu a facut nicio schimbare la pauza, iar Romania a continuat sa etaleze acelasi joc fara stralucire si idei, cu acelasi Stanciu fara nerv, cu doi atacanti – Puscas si Andone – care nu prea au stiut cum sa isi creeze ocazii.

Minunea s-a produs insa in minutul 74, cand George Puscas a salvat Romania asa cum a facut-o si in partida cu Malta, dupa ce a primit o pasa luminoasa de la Stanciu, sutul sau intrand in poarta decisiv si dupa atingerea lui Nielsen.

Intrarea lui Alex Mitrita si-a facut simtita prezenta, acesta aducand multa rapiditate in jocul nostru. Fotbalistul de la New York a marcat in minutul 82, cu un gol superb de la marginea careului, aducand siguranta pe tabela.

3-0 s-a facut in minutul 93, in ultima faza a jocului, dupa o combinatie intre acelasi Mitrita si Keseru, ultimul marcand dupa un sut simplu pe langa Nielsen. In momentul sutului insa, Keseru a parut ca a facut si el o intindere, asa cum s-a intamplat mai devreme si la Chiriches.

A venit o victorie pana la urma scontata, Romania ajungand la acest moment pe locul 2, cu 13 puncte, cu doua peste Suedia, care va evolua in aceasta duminica in deplasare cu Malta. Norvegia are 9 puncte si va evolua cu Spania.

