Romania castiga amicalul cu Suedia

Nationala Romaniei a reusit sa se impuna la limita in fata reprezentativei Suediei intr-un meci amical disputat marti seara la Craiova.

Unicul gol al partidei a fost inscris de pustiul Dorin Rotariu la numai 3 minute dupa ce a intrat in teren.

Intalnirea a inceput cu un moment de panica pentru noi, fundasul Dragos Grigore accidentandu-se serios in chiar primul minut de joc. Daca initial a cerut schimbarea, el a revenit ulterior pe gazon si a evoluat pana spre final.

“Tricolorii” au facut un meci prudent, preferand sa se apere supranumeric in momentele in care suedezii incercau sa puna presiune in jumatatea noastra.

Prima repriza a fost una saraca in ocazii, Mitrita fiind singurul care a animat tribunele din echipa noastra.

Lucrurile s-au mai schimbat dupa pauza, atunci cand Contra a mutat inspirat. In minutul 54 l-a scos pe cel mai activ om al primei parti, Mitrita, si l-a inlocuit cu Rotariu, iar acesta din urma a deschis scorul trei minute mai tarziu cu un sut superb, plasat excelent pe coltul lung.

Echipa noastra a evoluat in continuare bine, reusind sa blocheze multe atacuri adverse cu un pressing facut sus in jumatatea suedeza.

Guidetti a ratat cea mai mare sansa a suedezilor cu un sfert de ora inainte de fluierul de final, sutul sau din interiorul careului fiind blocat excelent de Manea.

Romania a reusit sa invinga Suedia si incheie seria amicalelor de primavara cu doua rezultate excelente dupa victoria din Israel.