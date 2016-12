Romania a invins campioana olimpica, Rusia, la Campionatul European de handbal

Nationala feminina de handbal a Romaniei a obtinut o victorie splendida la Campionatul European din Suedia, reusind sa invinga chiar campionana olimpica, Rusia.

“Tricolorele” s-au impus la o diferenta de cinci goluri, scor 22-17, si au aratat ca formeaza una dintre cele mai bune echipe de handbal din lume.

Fetele pregatite de Ambros Martin au aratat ca au invatat dupa infrangerea cu Norvegia, din primul meci de la Euro 2016, si au abordat aceasta partida cu o alta atitudine.

Ajutate de o Denisa Dedu in zi de gratie, portarul nostru aparand aproape tot ce se putea apara, Cristina Neagu & Co. au reusit de aceasta data sa se distanteze pe tabela, punand astfel presiune pe adversare.

Rusoaicele au reusit sa egaleze abia dupa pauza, anuland avantajul de doua goluri cu care romancele au intrat la cabine, insa romancele nu s-au lasat.

Au urmat cateva minute de joc confuz, cu multe faulturi si foarte putine goluri, iar dupa aceea Romania a fost echipa care s-a descatusat.

Handbalistele noastre au reusit sa se desprinda in ultimele 10 minute si, profitand de o oboseala tot mai accentuata a adversarelor, s-au impus la o diferenta de cinci goluri.

In urma acestui rezultat Romania si-a asigurat in mare parte calificarea in grupele principale de la Euro, iar daca nu vom avea surprize, o victorie impotriva Croatiei in duelul de vineri ne va propulsa intr-o pozitie buna in duelul pentru semifinale.