Roland Garros. Halep, primul meci cu Alison Riske. Patru romance pe sfertul Simonei

Simona Halep va deschide împotriva americancei Alison Riske, arata site-ul treizecizero.ro, dupa tragerea la sorti de la Roland Garros, de joi seara. Simona este pentru prima dată în postura de favorită 1 a turneului de la Roland Garros.

În caz de victorie, Simona o va întâlni pe învingătoarea dintre Taylor Townsend și Myrtille Georges.

Simona are 2-0 în head-to-head-ul cu Riske, inclusiv o victorie solidă pe zgură, cu doar trei game-uri cedate. Cu Townsend are 1-0, iar cu franțuzoaica de 27 de ani (locul 213 mondial) nu s-a mai întâlnit.

Irina Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan sunt toate pe sfertul de tablou al Simonei. Irina deschide cu Anna Karolina Schmiedlova, Sorana Cîrstea deschide cu Daria Gavrilova, Ana Bogdan vs Marketa Vondrousova.

Cum arată traseul virtual al Simonei Halep? R1: Riske, R2: Townsend/M.Georges, R3: Mladenovic, R4: Mertens/Sorana Cîrstea, QF: Garcia/Kerber/Begu/Bertens, SF: Muguruza/Pliskova/Serena, F: Svitolina

Serena Williams, marea enigmă a acestui turneu, a evitat un cap de serie în primul tur. O va întâlni pe Krystina Pliskova în primul meci.

Sferturile preconizate, dacă favoritele se vor respecta: [1] Halep vs [7] Garcia, [3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova, [5] Ostapenko vs [4] Svitolina, [8] Kvitova vs [2] Wozniacki

Cu cine se întâlnesc celelalte favorite ale turneului în primul tur? Start foarte dificil pentru Garbine și nu simplu pentru Elina Svitolina și Caroline Wozniacki: Wozniacki – Collins, Muguruza – Kuznetsova, Svitolina – Tomljanovic, Ostapenko – Kozlova. Ostapenko ar putea-o întâlni pe Victoria Azarenka în turul al doilea.