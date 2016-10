Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Rezultatele complete inregistrate in etapa cu numarul 13, ultima a turului sezonului regulat al Ligii 1.

Iata rezultatele rundei:

Vineri

Concordia Chiajna – ACS Poli Timisoara 0-2

Viitorul – CFR Cluj 2-1

Sambata

Gaz Metan Medias – CS U Craiova 2-2

Dinamo Bucuresti – Pandurii Targu Jiu 4-0

Duminica

Poli Iasi – FC Voluntari 1-2

ASA Targu Mures – Steaua 1-1

Luni

FC Botosani – Astra 0-0

Clasamentul este condus in continuare de Steaua, care are 3 puncte in fata principalei urmaritoare, CSU Craiova.

1. Steaua 27 puncte

2. CS U Craiova 24p

3. FC Viitorul 23p

4. FC Botosani 20p

5. Gaz Metan Medias 20p

6. Dinamo 19p

7. Pandurii Tg.Jiu 19p

8. CFR Cluj 17p*

9. FC Voluntari 15p

10. Astra 13p

11. Chiajna 13p

12. Poli Iasi 12p

13. ASA Tg.Mures 2p*

14. Poli Timisoara 0p*

* La inceputul sezonului, CFR si ASA au fost depunctate cu cate 6 puncte, in timp ce Poli Timisoara a primit o depunctare de 14 puncte.

Clasamentul golgheterilor este condus de Azdren Llullaku, de la Gaz Metan, cu 10 reusite in primele 13 etape ale sezonului.