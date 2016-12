Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Iata rezultatele complete:

Marti

Concordia Chiajna – ASA Targu Mures 1-2

Viitorul – CSM Poli Iasi 1-0

Miercuri

CSU Craiova – ACS Poli Timisoara 2-0

FC Botosani – Gaz Metan Medias 0-0

Dinamo – Steaua 3-1

Joi

Pandurii Targu Jiu – FC Voluntari 1-1

Astra Giurgiu – CFR Cluj 1-2

In clasament, Steaua mai are doar un punct in fata Craiovei si Viitorului. De altfel, toate cele sase echipe de pe locurile de play-off sunt despartite de doar cinci puncte.

Clasamentul dupa 18 etape:

1. Steaua Bucuresti 34 puncte

2. CS Universitatea Craiova 33p

3. FC Viitorul 33p

4. Gaz Metan Medias 31p

5. CFR Cluj *29p

6. Dinamo Bucuresti 29p

7. FC Botosani 25p

8. Pandurii Targu Jiu 24p

9. FC Voluntari 22p

10. Astra Giurgiu 20p

11. CSM Poli Iasi 16p

12. Concordia Chiajna 16p

13. ASA Targu Mures *6p

14. Poli Timisoara *4p

* La inceputul sezonului, CFR Cluj si ASA Targu Mures au fost depunctate cu cate sase puncte, iar Poli Timisoara cu 14 puncte.

Golgheterul campionatului ramane Azdren Llullaku, de la Gaz Metan Medias, ajuns la cota 14 reusite in 18 etape.