Raport oficial: Peste 1.000 de sportivi rusi s-au dopat cu ajutorul statului si al spionilor

Scandalul de dopaj ce ii are in prim plan pe sportivii rusi ia amploare. Un raport realizat de reputatul avocat canadian Richard McLaren a scos la iveala modul in care peste 1.000 de sportivi rusi au beneficiat de un program de dopaj sponsorizat de stat.

Raportul a prezentat o “conspiratie institutionala” ce a mers pana la nivelul serviciilor secrete din Rusia pentru musamalizarea cazurilor de dopaj, conform BBC.

Pe lista sportivilor ce au consumat substante interzise regasim patru medaliati de la Jocurile Olimpice de iarna 2014 si cinci de la Jocurile Olimpice de vara 2012.

In raportul prezentat vineri gasim si detalii incredibile despre modul in care rusii fentau testele antidoping.

Astfel, la Jocurile Olimpice in 2012, doua jucatoare de hochei din nationala Rusiei au folosit urina masculina.

De asemenea, la Moscova a fost infiintata o “banca” de urina curata, la care sportivii apelau.

Mai mult, in noul raport exista e-mail-uri catre Ministerului Sporturilor din Rusia in care se intreba ce e de facut cu o proba pozitiva, daca sa fie salvata sau introdusa in carantina.

Cum se fenta testul anti-doping

Rusii urmau mai multi pasi de fiecare data cand doreau sa triseze la testele anti-doping, conform avocatului Richard McLaren:

1. Inaintea competitiei, sportivii ofereau probe de urina curata, inainte sa se dopeze.

2. Autoritatile ruse stocau probele curate.

3. Atletii isi reluau procesul de dopaj.

4. La competitii, sportivii efectuau testele anti-doping in mod normal, chiar daca erau dopati.

5. Probele de la testele anti-doping erau furate de agenti FSB deghizati in ingineri din laboratoarele in care erau stocate.

6. Proba de la concurs era inlocuita cu cea dinaintea competitiei (cea curata).

Richard McLaren este avocatul care a dezvaluit practicile prin care sportivii rusi s-au dopat in ultimii ani, intr-un sistem bine pus la punct.

Datorita informatiilor oferite de el in precedentul raport, din vara, peste 100 de sportivi rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de la Rio.

Vladimir Putin a negat acuzatiile de dopaj sistematic si a cerut pedepsirea celor vinovati, sustinand ca avem parte doar de cazuri izolate.

ziare.com