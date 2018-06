Rafa Nadal castiga pentru a 11-a oara trofeul de la Roland Garros

Rafael Nadal a castigat trofeul de la Roland Garros pentru a 11-a oara in cariera, dupa o finala exceptionala in fata lui Domimic Thiem, o finala controlata de marele campion spaniol.

Scorul a fost unul in trepte, 6-4, 6-3, 6-2, dupa 2 ore si 42 de minute de tenis pe alocuri dramatic.

Nadal a inceput finala de la Paris in mod autoritar, conducand cu 2-0 si parand ca este extrem de decis sa bifeze al 11-lea trofeu de la Roland Garros. Nu avea totusi sa fie atat de simplu, Thiem a facut rebreakul rapid la 1-2 si a dus aceasta prima mansa cat mai departe cap la cap pana la 4-5.

A fost si momentul decisiv al setului 1, cand Thiem a servit, dar si-a pierdut subit concentrarea, Nadal a facut break la zero si a facut 1-0 pe tabela la seturi.

Setul secund a fost unul si mai usor pentru Rafael, un set in care, chiar daca a durat 49 de minute, nu s-a pus nicio secunda problema invingatorului, acela a fost Nadal, cu scorul de 6-3.

La 2-1 si 30-0 in setul 3 pentru Nadal, s-a produs o lovitura care putea schimba soarta acestei finale. Nadal a suferit o crampa musculara la nivelul antebratului, iar unul dintre degetele de la mana stanga, degetul mijlociu, s-a blocat complet, ibericul fiind nevoit sa cheme terapeutul de urgenta.

Au fost cateva minute de panica am spune pentru Nadal, si de mare durere, locul 1 mondial ATP luand si o pastila pentru aceste probleme.

Paradoxal am spune, dupa reluarea partidei ibericul a fost mult mai linistit, mai relaxat in lovituri, i-au intrat loviturile forte, mai ales forehandul si astfel victoria a venit pentru Nadal, chiar daca in ultimul game, la 5-2, Thiem a salvat 4 mingi de meci.

Este a 11-a oara cand Nadal triumfa la RG, acolo unde are o statistica inspaimantatoare, 86-2 la capitolul victorii/infrangeri. Thiem pierde prima sa finala de Mare Slem jucata, iar Rafael isi ia revansa dupa esecul de la Madrid din acest an.

17 trofee de Mare Slem are adunate Nadal, 3 mai putine comparativ cu marele sau rival Federer. Ultimele 6 trofee de Mare Slem au fost adjudecate de cei doi!