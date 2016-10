Poloneza Agnieszka Radwanska a castigat turneul WTA de la Beijing, dupa ce invins-o in finala pe britanica Johanna Konta, scor 6-4, 6-2.

Meciul a fost controlat in intregime de tenismena din Polonia, cu toate ca britanica de 25 de ani a obtinut primul game din fiecare set.

Radwanska s-a distantat la 5-2 in primul set, dupa care britanica a parut ca-si revine, insa poloneza a castigat in cele din urma cu 6-4.

In setul al doilea, poloneza s-a distantat rapid la 5-1, dupa care Konta a avut o rabufnire de orgoliu, dar nu a mai putut face nimic, pierzand finala cu 4-6, 2-6.

Dupa acest meci, Radwanska si-a consolidat pozitia a treia in ierarhia WTA si a urcat pe acelasi loc si in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, devansand-o pe Simona Halep.

De altfel, in ambele clasamente, primele 7 jucatoare sunt aceleasi, in ordine – Angelique Kerber, Serena Williams, Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza si Madison Keys.

In schimb, Konta a urcat pe locul 9 in clasamentul WTA, cel mai bun al carierei, fiind pentru prima oara in ultimii 32 de ani cand o britanica intra in Top 10. De asemenea, a urcat pe 8 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, ultimul care asigura calificarea, cu 10 puncte mai multe decat slovaca Dominika Cibulkova.