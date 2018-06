Programul zilei de luni de la Cupa Mondiala 2018: Incep meciurile decisive

Cupa Mondiala din Rusia intra in faza finala a grupelor, luni fiind programate primele partide din etapa a treia, ultima.

Incepem cu grupele A si B, care au situatii diferite. Daca in prima dintre ele stim deja formatiile calificate in optimi, in cea de-a doua trei formatii se lupta pentru accederea in faza eliminatorie.

GRUPA A

17:00 Arabia Saudita – Egipt

17:00 Uruguay – Rusia

Clasament: 1. Rusia 6 puncte, 2. Uruguay 6 puncte, 3. Egipt 0 puncte, 4. Arabia Saudita 0 puncte

GRUPA B

21:00 Iran – Portugalia

21:00 Spania – Maroc

Clasament: 1. Spania 4 puncte, 2. Portugalia 4 puncte, 3. Iran 3 puncte, 4. Maroc 0 punct