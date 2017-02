Programul ultimei etape a Ligii 1: Clasamentul cu o etapa inainte de final

Liga Profesionista de Fotbal a facut public marti dupa-amiaza programul etapei a 26-a a Ligii 1, ultima a sezonului regulat.

Ca si-n sezonul trecut, meciurile cu miza au fost programate in aceeasi zi si ora, pentru a evita eventualele aranjamente.

Dar iata cum arata programul ultimei etape a Ligii 1:

Sambata:

18:00 Poli Timisoara – Concordia Chiajna

20:30 Steaua – ASA Targu Mures

Duminica:

20:30 CS “U” Craiova – Gaz Metan Medias

20:30 CFR Cluj – FC Viitorul

20:30 Pandurii – Dinamo

Luni:

18:00 sau 20:30 FC Voluntari – CSMS Poli Iasi

Programarea intalnirii dintre Astra si FC Botosani depinde de rezultatul restantei pe care giurgiuvenii o vor dispusa joi la Iasi, cu CSMS Poli. Daca va castiga, campioana Romaniei va juca luni, in ultima etapa. In caz contrar, intalnirea va avea loc duminica, de la ora 20:30.

Asa cum se poate observa, duminica sunt programate intalnirile cu miza pentru calificarea in play-off.

Iata cum se prezinta clasamentul Ligii 1 cu o etapa inainte de final:

1. FC Viitorul – 51 puncte

2. Steaua – 46 p

3. CFR Cluj – 40p*

4. CS “U” Craiova – 40p

5. Gaz Metan Medias – 40p

6. Dinamo – 38p

7. Astra – 38p (-1 joc)

8. FC Botosani – 32p

9. FC Voluntari – 30p

10. CSMS Iasi – 26p

11. Concordia Chiajna – 24p

12. Pandurii – 19p**

13. Poli Timisoara – 13p***

14. ASA Targu Mures – 11p****

* Echipa penalizata cu 6 puncte

** Echipa penalizata cu 6 puncte

*** Echipa penalizata cu 14 puncte

**** Echipa penalizata cu 9 puncte

Primele 6 clasate vor obtine calificare in play-off, in timp ce celelalte 8 vor merge in play-out.