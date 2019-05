Prima surpriza uriasa la Roland Garros, Angelique Kerber a fost eliminata in primul tur

Prima mare surpriza de la Roland Garros a venit la chiar prima partida a zilei de pe arena centrala Philippe Chatrier, acolo unde favorita cu numarul 5 de pe tabloul feminin a fost rapid eliminata.

Locul 5 WTA, fosta lidera mondiala si tripla campioana de Mare Slem Angelique Kerber a fost umilita de mai tanara si lipsita de experienta Anastasia Potapova, Rusia, 81 WTA, scor 4-6, 2-6, dupa o ora si 14 minute de meci.

Potapova a etalat un tenis de o calitate fantastica, in special in setul secund, acolo unde a condus si cu 4-0, dupa doar 20 de minute de joc.

Kerber a mai avut aceasta experienta, de a pierde in primul tur la Roland Garros, se intampla chiar in doua randuri, in 2016 cand era lidera mondiala si pierdea la Kiki Bertens, dar si in 2017, cand era invinsa clar, in doua seturi, de Ekaterina Makarova, din Rusia.

In turul secund, Potapova va da piept cu invingatoarea dintre Wang si Vondrousova.

