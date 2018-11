Prima surpriza la Turneul Campionilor: Roger Federer, învins de Kei Nishikori

Turneul Campionilor 2018 a debutat la Londra duminică, 11 noiembrie, cu meciul dintre sud-africanul Kevin Anderson și austriacul Dominic Thiem, urmat de cel dintre Roger Federer și Kei Nishikori.

Prima surpriză de la Turneul Campionilor 2018. Roger Federer, nr. 3 ATP, a fost învins de japonezul Kei Nishikori, nr. 9 mondial, în două seturi, 7-6 (7-4), 6-3, după un meci care a durat mai puțin de o oră și jumătate. Este prima înfrângere a elvețianului în fața lui Nishikori din ultimii patru ani. Este prima oara cand Federer pierde in doua seturi la Turneul Campionilor. El a facut un meci cu multe erori nefortate (34), in care a parut lipsit de concentrare si de idei la venirile la fileu ale japonezului. In plus, in momentele cheie mai ales, nu i-a intrat primul serviciu.

Învinşii şi învingătorii din primele două meciuri se vor întâlni în etapa a doua a grupei Lleyton Hewitt.

Turneul Campionilor 2018 continuă luni, 12 noiembrie, când sunt programate meciurile din cealaltă grupă, grupa Guga Kuerten:

Alexander Zverev (Germania, locul 5 ATP) – Marin Cilic (Croația, locul 7 ATP), de la ora 16:00.

Novak Djokovic (Serbia, nr. 1 ATP) – John Isner (SUA, nr. 10 ATP), de la ora 22:00.