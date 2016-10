Presedintele WTA a anuntat doua schimbari majore in regulamentul jocului de tenis feminin

Presedintele Asociatiei de Tenis Feminin (WTA), Steve Simon, a anuntat ca regulile se vor schimba radical din 2019 sau 2020.

Steve Simon pregateste doua modificari importante deoarece considera ca meciurile din tenisul feminin de astazi sunt de multe ori plictisitoare, conform Sport Star Live.

Astfel, Simon a anuntat ca va supune la vot eliminarea setului decisiv si spune ca are tot sprijinul necesar.

In locul setului decisiv, Simon doreste un sistem cu tie-break, iar castigatoare sa iasa jucatoarea ce ajunge prima la 10 puncte castigate. Este un model implementat deja la turneele de dublu mixt.

O alta schimbare importanta anuntata de Simon este eliminarea avantajelor din timpul game-urilor.

“Ne va ajuta in relatia cu televiziunile. Ne va ajuta sa pastram oamenii in tribune. E mult mai probabil sa ramai si sa urmaresti meciul cand stii ca ai mai multe puncte importante. Sistemul fara avantaj produce momente dramatice in mijlocul seturilor”, a spus Simon.

El considera ca un meci de tenis ar trebui sa aiba intre 60 si 90 de minute pentru a fi pe placul suporterilor.

Simon a mai precizat ca schimbarile anuntate de el vor fi implementate incepand cu 2019 sau 2020.