Preliminarii CM 2018: Romania invinge la scor Armenia: 0-5 la Erevan

Echipa nationala a Romaniei a invins in Armenia cu 5-0, in a doua etapa a preliminariilor CM 2018, dupa un joc entuziasmant facut de baietii lui Christoph Daum, germanul bifand prima victorie in postura de selectioner al Romaniei.

Romania avea sa inceapa perfect partida de la Erevan si in chiar minutul 3 avea sa conduca, 1-0. Malakyan (care a fost si eliminat la aceasta faza) a facut un hent intentionat in careu, dupa o lovitura de cap a lui Stancu, armeanul oprind practic mingea cu mana pentru a nu intra in poarta.

Acest lucru a fost facut rapid de acelasi Stancu, care a batut impecabil penaltiul.

Armenii nu au apucat sa respire foarte mult, deoarece Adi Popa avea sa marcheze in minutul 9 pentru 2-0. Stelistul puncta din pasa lui Stanciu, care avea sa mai straluceasca pana la finalul primului mitan.

Si asta pentru ca golul de 3-0 a venit tot din pasa sa, reusita fiind semnata de pustiul Razvan Marin, primul sau gol chiar la debutul in nationala mare.

A fost 3-0 dupa doar 11 minute, ceea ce inseamna cel mai rapid scor de acest gen inregistrat intr-un meci din preliminariile CM.

Pana la pauza, nationala noastra a mai marcat o data, de data aceasta Stanciu iesind la rampa cu un gol, dupa cele doua pase de gol. Pasa de gol a venit de la Bogdan Stancu, care a facut ce a vrut cu apararea armeana.

Romania a mai turat putin motoarele in partea secunda, acolo unde a marcat doar o singura data, prin Alex Chipciu, care a primit o pasa splendida de la Razvan Marin, jucatorul Viitorului realizand un meci de exceptie la debut.

Echipa noastra face asadar 4 puncte in aceasta grupa, toata lumea regretand acum si mai mult acel penalti ratat de Stanciu in minutul 95 cu Muntenegru, care ne facea acum sa avem 6 puncte.

Muntenegru are si ea tot 4 puncte si acelasi golaveraj, caci echipa lui Jovetici a invins sambata tot cu 5-0 pe Kazahstan, viitoarea noastra adversara de marti, 11 octombrie.