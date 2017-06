Polonia – Romania 3-1. Ne-am luat adio de la Mondial

Romania a fost surclasata inca o data de Polonia (6-1 in dubla mansa), iar urmatoarele meciuri din preliminariile pentru Mondialul de fotbal din 2018 le vom trai fara nicio presiune. Tricolorii au pierdut cu 3-1 la Varsovia, iar meritul elevilor lui Christoph Daum pare sa fi fost acela de a-l ajuta pe Robert Lewandowski (tripla: 29′ penalti, 57′, 62′ penalti) sa isi imbunatateasca procentajul la prima reprezentiva a tarii sale…Cu problema calificarii “rezolvata” dupa doar sase meciuri, ne vom intoarce la lucruri serioase: asteptam decizia TAS in privinta campioanei din Liga 1.



Rezultalele zilei in Grupa E:

Kazahstan – Danemarca 1-3

Muntenegru – Armenia 4-1

Polonia – Romania 3-1

Clasament:



1 Polonia 16 puncte (15-7)

2 Muntenegru 10 (14-7)

3 Danemarca 10 (10-6)

4 Romania 6 (7-7)

5 Armenia 6 (7-14)

6 Kazahstan 2.

Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa. (HotNews)