Petra Kvitova si Naomi Osaka lupta in finala la Australian Open. Se joaca cu locul 1 WTA pe masa

Naomi Osaka s-a calificat in finala de la Australian Open 2019 dupa ce a invins-o pe Karolina Pliskova la capatul unui meci superb.

Tanara tenismena nipona s-a impus in trei seturi, scor 6-2, 4-6, 6-4, dupa aproape doua ore de joc.

Osaka a servit impecabil si a reusit numeroase lovituri spectaculoase, ce au ridicat publicul in picioare.

Din setul secund, Pliskova si-a ridicat si ea nivelul de joc si a rezultat o partida foarte spectaculoasa, castigata de Osaka.

In marea finala, Osaka o va intalni pe Petra Kvitova, care a trecut de Danielle Collins in doua seturi, 7-6, 6-0.

Petra Kvitova are in palmares doua turnee de Grand Slam, ambele la Wimbledon, `n 2011 si 2014, in timp ce Osaka unul, anul trecut la US Open, obtinut dupa fnala cu scandal cu Serena Williams.

Finala Australian Open 2019 va avea loc sambata, de la ora 10:00, ora Romaniei.

Pe langa trofeu, Kvitova si Osaka vor lupta si pentru ocuparea locului 1 WTA. Castigatoarea va fi noua lidera a ierarhiei.