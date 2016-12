Petra Kvitova, atacata cu un cutit in propriul apartament: Am fost ranita grav la mana stanga

Jucatoarea de tenis Petra Kvitova a oferit o prima reactie dupa ce a reusit sa scape cu viata dintr-un atac.

Sportiva din Cehia a marturisit ca a fost ranita serios la mana stanga in timp ce incerca sa se apere de atacatorul inarmat cu un cutit.

“Asa cum multi dintre voi au aflat, am fost victima unui atac ce a avut loc in apartamentul meu, agresorul fiind inarmat cu un cutit. In incercarea de a ma apara, am fost ranita grav la mana stanga. Sunt afectata, dar norocoasa sa fiu in viata. Accidentarea este grava si va fi nevoie sa merg la medici specialisti, dar daca stiti ceva despre mine stiti ca sunt o persoana puternica si ca voi lupta”, a transmis pe Facebook Petra Kvitova.

Petra Kvitova a fost atacata marti cu un cutit in propria locuinta. Incidentul s-a produs in localitatea Prostejov din Cehia, Kvitova fiind victima unei tentative de jaf.

Tenismena a fost transportata la spital imediat dupa atac, primid ingrijiri medicale de urgenta.

Urmarile acestui atac ar putea fi extrem de serioase, prima dintre ele fiind aceea ca sportiva va rata cu siguranta turneele din prima parte a anului.