Performanta de rasunet pentru Monica Niculescu: S-a calificat in semifinale la Wimbledon, la dublu

Monica Niculescu s-a calificat miercuri dupa-amiaza in semifinalele probei de dublu feminin din cadrul turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Reprezentanta noastra si partenera ei, Chan Hao-ching din Taiwan, le-au invins in sferturi pe americanca CiCi Bellis si cehoaica Marketa Vondrousova.

Favoritele numarul 9 la castigarea turneului s-au impus in doua seturi, scor 6-3, 6-4.

In penultimul act al intrecerii britanice, Niculescu si Hao-ching le vor infrunta pe invingatoarele partidei dintre Svetlana Kuznetsova/Kristina Mladenovic si Makoto Ninomiya/Renata Voracova.

Dupa calificarea in semifinale, Monica si partenera ei si-au asigurat un cec in valoare de 100.000 de lire sterline si 780 de puncte in ierarhia WTA.

Partida din semifinale se va disputa joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior.

Calificarea in semifinale reprezinta cea mai importanta performanta realizata de Monica Niculescu la un turneu de Grand Slam.