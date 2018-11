Patronul lui AS Monaco a fost retinut: Are o avere de peste 6 miliarde de dolari

Patronul echipei AS Monaco, rusul Dimitry Rybolovlev, a fost retinut marti de politia franceza.

Magnatul rus este implicat intr-un dosar in care este acuzat de acte de coruptie, trafic de influenta si complicitate la aceste infractiuni, informeaza Le Temps.

Concret, miliardarul rus ar fi beneficiat de un tratament preferential din partea politiei din Monte Carlo si chiar a ministrului justitiei din principat, potrivit informatiilor aparute in presa franceza.

Patronul lui AS Monaco era anchetat intr-un caz de escrocherie in care era implicat si un comerciant de obiecte de arta din Elvetia, Yves Bouvier.

Rybolovlev are o avere estimata la 6.8 miliarde de dolari si si-a facut simtita rapid prezenta in fotbalul francez, pompand sume mari de bani in AS Monaco.

In acest moment, Monaco nu o duce insa deloc bine, fiind pe penultimul loc in Ligue 1, cu doar o victorie in 12 etape.

