O echipa mica din Suedia a eliminat Galatasaray din Europa League

Una dintre cele mai importante echipe din Europa a fost eliminata in turul doi preliminar din Europa League.

Surpriza acestei faze a fost produsa de suedezii de la Ostersunds FK, care au eliminat-o pe titrata Galatasaray Istanbul, dupa 2-0 pe teren propriu si 1-1 in Turcia.

Este a doua mare surpriza din competitie, dupa eliminarea celor de la Glasgow Rangers din turul trei.

Intr-un alt meci, Sergiu Bus a marcat golul echipei Levski Sofia, invinsa de Hajduk Split cu scorul de 2-1 in capitala Bulgariei, joi seara, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Europa League.

Bus, intrat in minutul 57 pe teren, a inscris in minutul 69, dar Hajduk a intors scorul in ultimele zece minute ale partidei, prin Ohandza (80) si Erceg (86). Nelut Rosu a fost titular la Levski, fiind inlocuit in minutul 83. Hajduk, care castigase si in prima mansa, cu 1-0, s-a calificat mai departe.

Dinamo Brest (Belarus), cu fundasul roman Adrian Avramia integralist, a cedat cu 0-3 acasa in fata formatiei SCR Altach (Austria) si a parasit competitia (1-1 in primul meci).

Adrian Scarlatache a jucat tot meciul pentru Inter Baku, dar azerii au fost invinsi cu 4-1 de Fola Esch, dupa ce in tur Inter se impusese cu doar 1-0.

Fundasul Bogdan Mitrea a fost integralist pentru AEL Limassol, care s-a calificat in turul urmator, dupa 1-0 si 2-1 cu Progres Niedercorn (Luxemburg).

Mihai Radut a jucat in repriza secunda pentru Lech Poznan, care a dispus cu 2-0 de FK Haugesund (Norvegia), dupa 2-3 in deplasare.

Meciul dintre Jagiellonia Bialystok (Polonia) si FK Gabala (Azerbaidjan), castigat cu 2-0 de oaspeti, a fost arbitrat de o brigada din Romania, cu Sebastian Coltescu la centru, azerii reusind sa se califice mai departe, dupa 1-1 in primul joc.

