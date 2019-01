Novak Djokovici castiga autoritar finala de la Australian Open. Nadal a fost de nerecunoscut

Novak Djokovici a devenit pentru a saptea oara campion absolut la Australian Open, un record unic in era Open, dupa o finala in care l-a dominat cu autoritate pe marele sau rival Rafael Nadal, in trei seturi foarte scurte.

Scorul a fost 6-3, 6-2, 6-3, dupa 2 ore si sase minute de tenis de mare calitate pentru tenismenul din Serbia.

De la inceput s-a vazut ca Nadal are o zi neinspirata, de altfel primul set a fost unul de cosmar pentru iberic, care s-a vazut condus in cateva minute cu 3-0.

Trebuie spus ca Djokovici a servit excelent si a pierdut un singur punct pe propriul serviciu in primul set, ceva absolut greu de imaginat inainte de aceasta finala. Novak Djokovici a castigat 20 din cele 21 de puncte jucate pe propriul serviciu, iar in doar 33 de minute a castigat mansa intai, avand un raport de 29-15 la puncte castigate.

Chiar daca setul secund a inceput intr-un mod mai echilibrat, Djokovici a facut breakul cand trebuia, nu a avut mari emotii pe propriul serviciu si a continuat sa ramana calm si sa domine cu un tenis aproape stelar, care ne-a adus aminte de nivelul sau de acum 3-4 ani sau, si mai bine, din 2011.

Tenisul a continuat la fel de solid si in mansa a treia, cand Nole a avut doar o singura problema, la o minge de break avuta de Nadal, singura de altfel din tot jocul, atunci cand sarbul a fost insa tare ca o stanca si a ramas in controlul situatiei, nelasandu-l pe Nadal sa revina in meci.

Djokovici ajunge astfel la 15 trofee de Grand Slam in toate cariera, il depaseste pe marele Pete Sampra, ajunge la doar doua lungimi in spatele lui Nadal si face istorie la Australian Open, castigand de 7 ori la Melbourne, un trofeu peste Emerson si Federer.

In plus, e al treila titlu la rand de Mare Slem pentru Nole, care a castigat in minimum de seturi si la Wimledon cu Kevin Anderson si la US Open cu Del Potro, anul trecut.

De fiecare data cand Nole Djokovici a ajuns in finale la Australian Open, a fost un succes, are un procentaj de 100 la suta sarbul aici la Melbourne Park.

Nadal ramane cu un singur trofeu la Antipozi, in 2009, acum fix 10 ani, dupa o finala celebra cu Federer.

ziare.com