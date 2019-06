Nicusor Stanciu vrea sa se retraga din nationala Romaniei dupa ce a fost aspru criticat pentru evolutiile mai putin bune din ultima vreme.

Anuntul a fost facut chiar de catre selectionerul Cosmin Contra, care marturiseste ca Stanciu i-a spus ca se gandeste sa nu mai vina la nationala in avionul care aducea prima reprezentativa din Malta.

“Nimeni nu stie ca dupa meciul din Malta, in avion, Nicusor mi-a spus ca el nu vrea sa faca probleme echipei nationale, ca nu vrea sa apara discutii din cauza lui, ca… ca nu mai vine daca lumea asta vrea si crede despre el. El iubeste foarte mult echipa nationala, dar nu vrea sa incurce pe nimeni. Eu pot pune la dispozitia tuturor cifrele lui Stanciu la antrenamente, in jocuri, peste tot si veti vedea ca este printre cei mai buni jucatori ai nationalei. Aproape tot timpul.

Mai sunt momente cand nu este inspirat, cand nu are acele sclipiri pe care le avea inainte, dar tot ceea ce s-a creat in jurul lui il afecteaza. Este un baiat extraordinar si mi-as dori 10 de Nicusor Stanciu ca implicare, ca atitudine, ca potential tactic si fizic!”, a spus Contra in Fanatik.

Selectionerul a discutat cu Stanciu despre aceasta posibila retragere, insa spune ca nu stie daca l-a convins sa renunte la idee.

“Am avut o discutie foarte lunga pe drumul de intoarcere din Malta, pe avion, si sper sa-l fi intors din decizia de a se retrage de la echipa nationala! Nu stiu ce sa zic. Chiar a spus: Mister, eu nu vreau sa-ti fac probleme din acest punct de vedere. Am ramas un pic surprins, dar lumea nu-si da seama. Sunt jucatori care sufera, au familii care sufera, au sotii, copii, parinti, care citesc tot ce se scrie.

Noi il luam si il criticam pe Nicusor Stanciu pentru ca nu mai este asa inspirat pe faza ofensiva, dar nu ne uitam ce intensitate are in dueluri, cat alearga. Numai la meciul de la Belgrad a avut 13,8 kilometri alergati, din care 6 la intensitate maxima! A luat cineva aceste date? Eu le pun la dispozitie ca sa facem o analiza completa si corecta a jucatorului Nicusor Stanciu.”

In varsta de 26 de ani, Stanciu evolueaza in Arabia Saudita, la Al Ahli, acolo unde se afla in conflict cu conducerea clubului care, acuza jucatorul, nu l-a platit la timp in acest an.