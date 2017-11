Rafael Nadal s-a retras de la Turneul Campionilor dupa primul meci jucat in faza grupelor, numarul 1 ATP acuzand o accidentare.

Invins in trei seturi de David Goffin, scor 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4, spaniolul a marturisit ca a incercat sa joace la Londra, insa durerile la genunchi sunt prea mari.

“Am un angajament fata de turneu, fata de oras, fata de mine. Am incercat din greu. Am facut tot ceea ce trebuia pentru a fi pregatit sa joc aici. Insa, in realitate, nu sunt pregatit sa evoluez. M-am luptat din greu in timpul meciului, insa stiam ca sunt sanse mari sa fie ultima mea partida in acest sezon.

Nici macar nu am avut ce sa analizez cand am decis sa ma retrag. Este vorba despre durere. Nu am suficienta forta pentru a juca. Am incercat, dar sincer va spun ca a fost un miracol ca am reusit un scor atat de strans”, a spus Nadal, citat de ATP.

Liderul clasamentului mondial va fi inlocuit cu Pablo Carreno Busta, acesta urmand a juca in Grupa “Pete Sampras” cu Grigor Dimitrov si Dominic Thiem, el preluand automat rezultatul lui Nadal cu Goffin.

Nadal s-a accidentat la Paris si, in ultimele zile, a incercat sa se refaca pentru a putea evolua la Turneul Campionilor.