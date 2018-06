Nadal o lauda pe Simona Halep dupa victoria de la Roland Garros

Rafa Nadal are numai cuvinte de lauda pentru Simona Halep dupa ce romanca a reusit sa se impuna in premiera intr-un turneu de Grand Slam.

Spaniolul, de 11 ori campion la Roland Garros, spune despre Simona ca este o luptatoare si o sportiva care munceste foarte mult.

“Este o luptatoare. Este si o persoana care munceste mult. Imi plac oamenii care muncesc mult si care reusesc sa aiba succes pentru ca merita acest lucru”, a spus Nadal in cadrul unei conferinte de presa.

Simona Halep a castigat, sambata, primul trofeu de Grand Slam din cariera, ea impunandu-se in fata lui Sloane Stephens in finala de la Roland Garros.

Victoria vine dupa trei finale majore pierdute, doua dintre ele chiar la Paris.

Simona va reveni in Romania luni dupa-amiaza, ea urmand a ateriza la Bucuresti in jurul orei 16:00. Ulterior, de la ora 20:00, Halep isi va prezenta trofeul in fata National Arena, cel mai mare stadion din tara.