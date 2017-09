Muguruza, marea favorita de la US Open, a fost invinsa de Petra Kvitova

Sportiva din Cehia, care incearca sa revina la forma optima dupa ce a avut jumatate de an pauza fortata cauzata de atacul careia i-a cazut victima iarna trecuta, s-a impus cu scorul de 7-6 (3), 6-3 in fata favoritei la titlu, Garbine Muguruza, in optimile de finala de la US Open.

Primul set a fost unul foarte disputat, in care ambele sportive au reusit breakuri si au avut sansa de a se impune. A fost insa un set decis la tie-break, Kvitova castigandu-l dupa ce si-a adjudecat patru puncte consecutive de la 3-3.

Setul secund a inceput cu un break al Muguruzei, urmat insa de doua breakuri ale Kvitovei, acestea transand soarta calificarii.

Petra se califica astfel in sferturile de finala de la US Open, acolo unde o asteapta un duel cu veterana Venus Williams.

Inaintea turneului de la New York, majoritatea specialistilor din tenis au sustinut ca Garbine Muguruza are cele mai mari sanse sa se impuna la US Open, fiind jucatoarea care evolueaza impresionant la intrecerile de Grand Slam.